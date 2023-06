Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch nie sind so viele Menschen nach Rheinland-Pfalz gezogen wie im vergangenen Jahr. Zuwanderungsexperte Bernhard Köppen erklärt im Gespräch mit Vanessa Betz, welche Menschen in die Region ziehen und was die Pfalz so attraktiv für Zuzüge macht.

Mehr und mehr Menschen ziehen nach Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind das mit 198.200 Menschen so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1940er Jahren.