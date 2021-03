Einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel sind am Dienstag erste Details zu Lockerungen der Corona-Beschränkungen durchgesickert. Dem Beschlussentwurf zufolge sollen die Möglichkeiten zu privaten Zusammenkünften erweitert werden. Künftig soll gelten: Personen des eigenen Haushalts können sich mit Personen aus einem weiteren Haushalt treffen, maximal jedoch fünf Personen. Die Empfehlung in Rheinland-Pfalz, sich nur mit einer Person aus einem weiteren Hausstand zu treffen, würde damit ausgesetzt.

Ladenöffnung unter bestimmten Bedingungen

Wird in einem Bundesland oder in einer nicht näher definierten Region eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht, kann die Landesregierung den Einzelhandel mit einer Begrenzung von einem Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen.

Den Bürgern wird ein umfangreiches Angebot an Corona-Testmöglichkeiten gemacht werden. Alle Schüler sowie das Personal in der Kinderbetreuung sowie in den Schulen sollen während der Präsenzwochen ein Schnelltest-Angebot bekommen. Unklar ist noch, ob ein oder zwei Mal pro Woche getestet werden kann. Die Tests sind kostenlos.

Unternehmen werden verpflichtet, ihren Präsenzbeschäftigten (also Angestellte, die nicht im Homeoffice arbeiten) einen oder zwei Angebote für kostenlose Tests pro Woche zu machen. Alle Bürger haben zudem die Möglichkeit, sich ein oder zwei Mal in der Woche in einem Testzentrum einen Abstrich machen zu lassen.

Über die Beschlussvorlage wird am Mittwoch entschieden.