Die restlichen rund 100 evakuierten Afghanen werden voraussichtlich noch bis Ende des Monats in die USA ausgeflogen, sagte ein Sprecher der Air Base Ramstein. Die Schutzsuchenden warten derzeit in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern auf ihre Weiterreise in die USA. Ihr Abflug war in der vergangenen Woche verschoben worden, weil zunächst fünf afghanische Evakuierte vor ihrer geplanten Ausreise positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Inzwischen ist das Virus bei insgesamt acht Schutzsuchenden nachgewiesen worden, wie der Air Base - Sprecher bestätigte. Keiner der positiv auf COVID getesteten Evakuierten sei ernsthaft erkrankt. Es werde sichergestellt, dass jeder ordnungsgemäß medizinisch versorgt werde und seine Kontaktpersonen ermittelt werden. Auf der Air Base in Ramstein befinden sich inzwischen keine Afghanen mehr. Die Zeltstädte und Versorgungseinrichtungen sind zum größten Teil schon abgebaut, so der Air Base-Sprecher. Das temporäre Flug-Terminal bleibt aber weiter bestehen, da die restlichen Evakuierten noch von Ramstein aus abfliegen werden. Die Air Base in Ramstein gilt als einer der wichtigsten militärischen Transport- und Frachtflughäfen der US-Streitkräfte in Europa. Sie diente als das zentrale Drehkreuz für Rettungsflüge aus Afghanistan, die das US-Militär nach der Machtübernahme der Taliban aus Kabul durchgeführt hat. Zehntausende starteten von hier über den Atlantik.