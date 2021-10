Das endgültige Ende der Weiterflüge afghanischer Flüchtlinge ab der Air Base im westpfälzischen Ramstein verzögert sich erneut. Bei fünf der aus Kabul Evakuierten fiel ein routinemäßiger Corona-Antigen-Test positiv aus. Das Testergebnis wird nun per PCR-Test überprüft. „Diese Personen und ihre Familien werden in Übereinstimmung mit den aktuellen Gesundheitsrichtlinien isoliert, bis sie sicher reisen können“, so eine Sprecherin des US-Luftwaffenstützpunktes.

Nach Angaben der Air Base vom Sonntag warteten zuletzt noch 900 Afghanen auf ihre Weiterreise in die USA. Vier weitere Flüge seien für den Rest des Wochenendes geplant. Zuvor seien binnen 24 Stunden 1800 Personen in fünf Maschinen ausgeflogen worden.

Die Luftbrücke aus Kabul in die USA war ab dem 10. September einen Monat lang unterbrochen, weil in den USA eine kleine Anzahl von Masernfällen unter den Evakuierten festgestellt worden war. Daraufhin wurden die in Ramstein verbliebenen Afghanen geimpft. Insgesamt konnte das US-Militär seit Mitte August bereits 33.900 Evakuierte über ihren Pfälzer Luftwaffenstützpunkt in die USA übersiedeln.