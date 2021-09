Die auf dem Westpfälzer US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein und in Quartieren der US-Armee in Kaiserslautern verbliebenen knapp 9000 Afghanen sollen bald in die USA weiterreisen. „Wir erwarten, dass die Weiterflüge im Laufe der kommenden zwei Wochen wiederaufgenommen werden“, sagte Lieutenant Colonel Will Powell, Sprecher des 86. Luftransportgeschwaders der US Air Force, am Mittwoch. Wann genau es weitergehe, werde immer noch geprüft und zwischen den USA und der Bundesrepublik koordiniert.

