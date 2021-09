Am Sonntag hielten sich weiterhin mehr als 9000 Afghanen auf dem weltweit größten US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb Amerikas, in Ramstein, auf. Die Evakuierungsflüge blieben am Wochenende ausgesetzt. Der Grund für den Stopp der Evakuierungsflüge von der Drehscheibe Ramstein nach Amerika waren vier Fälle von Masern unter in den USA gelandeten Afghanen. Auf der Air Base selbst seien bislang keine Masern festgestellt worden, erklärte eine US-Sprecherin. Am Wochenende seien auch keine weiteren Afghanen in Ramstein gelandet. Masern werden durch ein hochansteckendes Virus übertragen. Nun wird geprüft, ob auch an Stützpunkten außerhalb der USA geimpft werden kann. Mit Deutschland ist eigentlich vereinbart, dass die Afghanen längstens zehn Tage in Ramstein bleiben können.dpa