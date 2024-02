Zu wenig Geld in der Kasse

Initiatoren von Dorfläden holen sich meist Rat in Hainfeld ein. Das dortige Modell ist so etwas wie ein Musterbeispiel. Doch nach drei Jahren muss der Verein die Reißleine ziehen.

Nicht nur online ins Rathaus

Das Landauer Bürgerbüro hat sich etwas Neues zur Terminvergabe einfallen lassen. Künftig heißt es, Ticket am Automaten ziehen.

Trifels: Kritik an Land wird lauter

An drei Wochentagen wird künftig das Burgtor am Trifels geschlossen bleiben. So will es das Land. Drei Südpfälzer Verwaltungschefs sind damit überhaupt nicht einverstanden.

Erste Tankstelle für Flüssigwasserstoff

Von einem Meilenstein bei der Wasserstoffinfrastruktur sprechen sie bei Daimler Truck und Linde Engineering. Gemeinsam haben die Weltkonzerne eine neue Technologie für die Betankung von Lkw mit Flüssigwasserstoff entwickelt.

Wie viel Krach ist zumutbar?

Anwohner eines Minifußballfelds beschweren sich schon Jahre darüber, dass sie keine Ruhe finden und der Bolzplatz außerhalb der vorgesehenen Zeiten genutzt wird. Der Streit ist vor Gericht gelandet.

Wie Kinder sicher zur Schule kommen

Erst Schwegenheim, jetzt Lustadt – das Problem ist aber auch andernorts bekannt: Immer öfter regen sich Eltern über andere Eltern auf. Denn die so genannten Eltern-Taxis gefährden Kinder durch falsches Verhalten.