Gegen die Baugenehmigung für das Spiel- und Bewegungsgelände an der protestantischen Kirche in Friedelsheim hat ein Anwohner Klage eingereicht. Am Dienstag wurde sie vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt verhandelt. Es wurde zwar ein Kompromiss erzielt, doch es könnte weiter Beschwerden geben durch „missbräuchliche Nutzung“.

„Wir haben die Absicht eine Einigung herbeizuführen“, sagte Roland Kintz, Vorsitzender Richter der 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt,