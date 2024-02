An drei Wochentagen wird künftig das Burgtor am Trifels geschlossen bleiben. So will es das Land. Drei Südpfälzer Verwaltungschefs sind damit überhaupt nicht einverstanden. Sie befürchten einen enormen Schaden für die ganze Region.

Die Burg Trifels ist eines der Top-Ausflugsziele der Region. Über 60.000 Menschen besuchten 2023 die frühere Reichsfeste oberhalb von Annweiler. Aktuell sei sie „vermutlich das am meisten frequentierte touristische Ziel, da Schloss Villa Ludwigshöhe (...) seit Jahren wegen Renovierung geschlossen ist“, sagen SÜW-Landrat Dietmar Seefeld, Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler und Christian Burkhart, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler, in einer gemeinsamen Mitteilung. Worum es den drei Verwaltungschefs geht: Sie kritisieren die Entscheidung der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), die Burg Trifels künftig an drei Wochentagen geschlossen zu halten, scharf.

„Der Imageschaden für unsere vom Tourismus geprägte Region wird enorm sein, wenn sich herumspricht, dass Besuchergruppen, Wanderer und Gäste vor dem verschlossenen Burgtor stehen.“ Auch wer sich als Gast vor dem Besuch über die Öffnungszeiten informiere und immerhin nicht umsonst zur Burg anreise, werde in vielen Fällen auf einen Besuch des Annweilerer Wahrzeichens verzichten müssen, argumentieren die drei Kommunalpolitiker. „Denn die meisten Touristen in der Region bleiben nur wenige Tage – und können den Urlaub nicht einfach mal so eine halbe Woche verlängern, bis der Trifels wieder offen hat.“

Negative Folgen für Wirtschaft befürchtet

Auch die wirtschaftlichen Folgeeffekte für Annweiler und sein Umland, das sich touristisch als „Trifelsland“ vermarktet, und für die ganze Urlaubsregion Südliche Weinstraße wären negativ. „Es geht ja nicht nur um die Burgkasse. Da hängt so vieles dran! Gastronomische Betriebe, Ferienunterkünfte und Ausflugsziele rund um Annweiler profitieren von, um nicht zu sagen, existieren auch wegen der Burg Trifels“, so Seefeldt, Geißler und Burkhart. Als Beispiele führen sie das Ausflugslokal am Ende der Trifelsstraße, die aus der Stadt zur Burg führt, sowie die nahe gelegene Kletterhütte, die laut Ankündigung des neuen Pächters am 1. März wieder öffnen soll, an. Diese würden darunter leiden, wenn weniger Touristen kommen.

Die drei Verwaltungschefs sehen in der Kürzung der Öffnungszeiten einen Widerspruch. Der Landkreis setze auf der eigens eingerichteten Linie 527 Kleinbusse ein, die elf Monate im Jahr als Wanderbusse Gäste vom Bahnhof hoch zum Parkplatz vor der Burg bringen. Am Wochenende verkehre diese Linie nachfragegerecht mit großen Bussen. „Dies steht auch in Zusammenhang mit dem vom Land geförderten Projekt ,TrifelsErlebnisLand’ der Verbandsgemeinde Annweiler, das den Trifels als identitätsstiftendes Alleinstellungsmerkmal für die touristische Vermarktung der Region in den Mittelpunkt gestellt hat.“ Weitere Dinge wie etwa der Trifels-Erlebnis-Weg mit App und Schatzsuche, die in der Burg endet, seien ebenfalls mit Landesmitteln umgesetzt worden.

Trifelsverein sammelt Unterschriften gegen Kürzung

Der Trifels ist nicht das einzige Kulturdenkmal in Rheinland-Pfalz, das laut GDKE künftig kürzer geöffnet sein wird. „Nach unseren Informationen wird andernorts aber deutlich zurückhaltender reduziert, auf Schloss Stolzenfels beispielsweise um 12,5 Prozent, auf Burg Pfalzgrafenstein sind es je nach Saison zehn bis 25 Prozent. Die Öffnungszeiten des Trifels hingegen sollen um sage und schreibe 33 Prozent in der Hauptsaison gestrichen werden“, zeigen Landrat, OB und Bürgermeister auf. Sie kritisieren auch die Art und Weise, wie die Reduzierung der Öffnungszeiten von oben herab bestimmt wurde, ohne die Menschen vor Ort, auch nicht den Trifelsverein oder die Kommunalpolitik, miteinzubeziehen. Mit einem Schreiben aus der Südpfalz seien Heike Otto und Angela Kaiser-Lahme, die beiden Verantwortlichen der GDKE, um einen dringenden Gesprächstermin gebeten worden. Darin heiße es: „Lassen Sie uns gemeinsam Wege finden, um eine Öffnung der Burg im bisherigen Umfang sicherzustellen, da die vorgesehene Schließung den Interessen des Tourismus in der Region als auch der aktiven Geschichtsvermittlung diametral entgegensteht. Der zu erwartende Besucherrückgang steht aus unserer Sicht in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden finanziellen Einsparungen.“

Seefeldt, Geißler und Burkhart sind nicht die einzigen, die sich mit den GDKE-Plänen nicht abfinden möchten. So bezeichnete Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried die verkürzten Öffnungszeiten als „Worst-Case-Szenario, nicht nur für Annweiler“. Auch der Trifelsverein setzt sich für die Beibehaltung der Öffnungszeiten ein und hat dafür eine Unterschriftenaktion gestartet. „Keiner kann Interesse daran haben, dass bei einem der wichtigsten Orte der Region gekürzt wird, gerade mittwochs, ein Tag, an dem ganz viele Wanderer unterwegs sind“, sagt der Vereinsvorsitzende Marcus Ehrgott.