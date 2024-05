Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 9. Juni werden neue Ortsbürgermeister gewählt. In einigen Dörfern treten die Amtsinhaber an, in anderen gibt es keinen Bewerber und in manchen ist der Kampf um den „Chefsessel“ entbrannt. Wir stellen vor, wer wo Bürgermeister werden will.

In der Verbandsgemeinde Winnweiler kommt es am Sonntag, 9. Juni, in sechs Orten zur Kampfkandidatur: In Börrstadt, Falkenstein, Lohnsfeld, Münchweiler, Sippersfeld und Winnweiler