Die Pfalznetz-Version des Flirt Akku von Stadler soll erstmals am 26. September auf der Fachmesse Innotrans der Öffentlichkeit präsentiert werden.

In der Pfalz selbst war bisher nur der Prototyp dieses neu entwickelten Fahrzeugtyps im September 2022 in Neustadt beim Jubiläum „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz“ zu sehen. Akku-Hybrid-Triebwagen können Strom sowohl aus einer Oberleitung als auch aus einer Batterie ziehen. Die Deutsche Bahn hat für das Pfalznetz 44 solcher Triebwagen bei Stadler bestellt, die 2025 und 2026 geliefert werden sollen. Da der Bau der Ladeinfrastruktur verschoben wird, musste allerdings ein modifiziertes Einsatzkonzept entwickelt werden. Es bringt Verzögerungen auf der Linie von Landau nach Pirmasens, nicht dagegen auf der Linie von Neustadt über Landau nach Karlsruhe.

