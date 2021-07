In Teilen der Pfalz ist am Samstag der Rhein über die Ufer getreten. Feuerwehrkräfte haben die Überschwemmungen in Ludwigshafen, Speyer und dem Kreis Germersheim aber unter Kontrolle und die jeweiligen Bereiche abgesperrt. In Speyer wurde das Helmut-Kohl-Ufer überflutet. In Ludwigshafen ist der Stadtpark teilweise überschwemmt worden. Der Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau steigt weiterhin an.

Maximiliansau: Die Goldgrundstraße zum Rhein ist derzeit auch für Fußgänger tabu – nicht alle halten sich daran. Markus Burck Rheinradweg: Völlig unter Wasser steht der Rheinradweg bei Maximiliansau im Bereich der Brücken. Foto: Markus Burck Bahnlinie: Zwischen Berg und Neuburg (Strecke Lauterbourg – Wörth). Markus Burck Krebse laufen über die überschwemmte Kreisstraße 20 bei Berg. Markus Burck Nur knapp unterhalb der Brücke schwappt die Lauter am Ortsrand von Berg. Markus Burck Kehle: Der See in Maximiliansau tritt über die Ufer. Bänke stehen bereits unter Wasser. Markus Burck Kehle: Der See in Maximiliansau tritt über die Ufer. Bänke stehen bereits unter Wasser. Foto: Markus Burck Der Ludwigshafener Stadtpark war am Samstagvormittag teilweise überschwemmt. Foto: kamm An den Eingängen zum Stadtpark in Ludwigshafen warnen Absperrungen und Hinweisschilder vor dem Hochwasser. Foto: Kamm Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Die Rheinpromenade in Germersheim, Am Unkenfunk. Björn Iversen Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Ludwigshafen. Ralf Moray Hochwasser am Rhein in Speyer. Christian Berger Hochwasser am Rhein in Speyer. Christian Berger Hochwasser am Rhein in Speyer. Christian Berger Hochwasser am Rhein in Speyer. Christian Berger Hochwasser am Rhein in Speyer. Christian Berger Hochwasser am Rhein in Speyer. Christian Berger Foto 1 von 47