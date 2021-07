Der Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau hat in der Nacht zu Samstag den Wert von 859 Zentimetern erreicht. Damit ist das aktuelle Hochwasser auf Platz 3 der höchstens bisher protokollierten in diesem Bereich. Am 24. Januar 2018 betrug der Scheitelpunkt am Pegel Maxau 8,58 Meter. Nur 2013 (8,69 Meter) und im Jahr 1999 (8,84 Meter) war der Wasserstand höher.

Von einer diffusen Lage spricht Oswald Wagner, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hagenbach. Eigentlich war für die Nacht der Höchststand erwartet worden, nun steigt der Wasserstand weiter leicht an. Nach aktueller Schätzung könnte er 8,70 Meter erreichen. Auch sonst sind einige Faktoren anders, als bei sonstigen Hochwasserlagen, schon alleine der Zeitpunkt im Sommer.

Maximiliansau: Die Goldgrundstraße zum Rhein ist derzeit auch für Fußgänger tabu – nicht alle halten sich daran. Markus Burck Rheinradweg: Völlig unter Wasser steht der Rheinradweg bei Maximiliansau im Bereich der Brücken. Foto: Markus Burck Bahnlinie: Zwischen Berg und Neuburg (Strecke Lauterbourg – Wörth). Markus Burck Krebse laufen über die überschwemmte Kreisstraße 20 bei Berg. Markus Burck Nur knapp unterhalb der Brücke schwappt die Lauter am Ortsrand von Berg. Markus Burck Kehle: Der See in Maximiliansau tritt über die Ufer. Bänke stehen bereits unter Wasser. Markus Burck Kehle: Der See in Maximiliansau tritt über die Ufer. Bänke stehen bereits unter Wasser. Foto: Markus Burck Der Ludwigshafener Stadtpark war am Samstagvormittag teilweise überschwemmt. Foto: kamm An den Eingängen zum Stadtpark in Ludwigshafen warnen Absperrungen und Hinweisschilder vor dem Hochwasser. Foto: Kamm Foto 1 von 9

Mehr Absperrungen gegen Hochwassertouristen

Eine „seltsame Hochwassersituation“, bestätigen die Leute, die sich an der Lauterbrücke bei Neuburg einen Bild von der Lage machen. Die Brücke ist nicht überflutet – das war sie auch in der Vergangenheit nie. Doch das Wasser reicht schon bis an die Unterseite. Die Dammscharten sind geschlossen. Eine Durchfahrt in Richtung Berg ist nicht möglich. Immer wieder kommen Rad- und Motorradfahrer, die jedoch genau dies vorhatten. Infoschilder und gar Absperrungen wurden bereits umfahren, um an diese Stelle zu kommen. Wagner bestätigt, dass bei diesem Hochwasser mehr Absperrungen aufgebaut wurden. Als Grund nennt er die Erfahrungen mit Hochwassertouristen beim letzten Hochwasser.

Feuerwehr kontrolliert Dämme

In den Gemeinden entlang des Rheins kontrollieren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren derzeit die Dämme auf Sickerstellen. Auch in Berg (Verbandsgemeinde Hagenbach) ist die Feuerwehr unterwegs. Seit den Morgenstunden wird die Kreisstraße 20 überflutet, berichtet Brandmeister Manuel Sitter. Bald wird hier zwischen Lauter und Rhein ein riesiger See sein, weiß er aus Erfahrung. Die Einsatzlage ist derzeit ruhig. Das Feuerwehrhaus ist rund um die Uhr mit mindestens zwei Einsatzkräften besetzt. Problematisch ist das Verhalten einiger Schaulustiger. So berichtet Sitter, dass die Straßenabsperrungen festgekettet werden mussten, da sie immer wieder verschoben wurden.

Hochwassertouristen auch bei Maximiliansau

Auch in Maximiliansau haben es Ordnungsamt und Feuerwehr immer wieder mit leichtsinnigen Passanten zu tun. Stephan Rabenschlag von der dortigen Freiwilligen Feuerwehr berichtet von Rollerskatern, die über das Erdreich der Dämme stapfen, um weiterzukommen. Dabei wird natürlich das Erdreich gelockert. In der Nacht zu Freitag wurde eine Absperrung umfahren. Die jungen Leute stellten ihr Auto an die Dammkuppe, setzten sich in den Kofferraum und ließen die Füße ins Wasser hängen. Auch war zu beobachten, wie direkt vor den Hochwasserschildern geparkt wurde, so dass kein Durchkommen für die Feuerwehr möglich war.

Anwohner gut vorbereitet

Während die Lage am Rhein für die Anwohner noch recht gelassen genommen wird, steigt in Maximiliansau aber auch der Pegel der Kehle. Der See trat zur Eisenbahnstraße hin bereits übers Ufer. Eigentlich wird die Kehle zum sogenannten Schenkgelände hin entwässert. Doch durch den hohen Stand des Rheins darf von dort kein Wasser mehr eingelassen werden.

Feuchte Straßen sind auch in anderen Orten zu sehen: Das Wasser drückt aus Gullideckeln. Einsätze wegen vollgelaufenen Kellern gab es jedoch noch nicht, erklären Wagner und Sitter. Die Anwohner seien gut vorbereitet, hätten Pumpen im Einsatz.