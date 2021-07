Der Hochwasser führende Rhein hat am Samstag das Helmut-Kohl-Ufer in Speyer überflutet. Die bei Spaziergängern und Radfahrern beliebte Promenade zieht dennoch Scharen von Schaulustigen an, die den mächtig angeschwollenen Fluss bestaunen und fotografieren.

Die Stadtverwaltung hat die Bürger dazu aufgerufen, in Rheinnähe achtsam zu sein und die aufgeweichten Deiche nicht zu betreten. Für den motorisierten Verkehr sind zahlreiche Zufahrten zu Deichanlagen und zum Uferweg teilweise bereits seit Mitte der Woche gesperrt. Am Freitag und Samstag sind in Speyer weitere Wege geschlossen worden. Außerdem haben die Hochwasserschützer von Stadt und Feuerwehr insbesondere im Bereich des Yachthafens mobile Wände zum Schutz vor dem steigenden Strom aufgebaut.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video: Berger

Rhein steigt am Samstagnachmittag auf 8,17 Meter, am Sonntag bis 8,40 Meter erwartet

Eine Höhe von 8,17 Metern hat der Rhein am Pegel Speyer um 16.30 Uhr am Samstag erreicht. Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz erwartet einen Höchststand zwischen 8,20 und 8,40 Metern bis Sonntagmittag. Beim jüngsten großen Hochwasser im Juni 2013 stieg der Rhein auf 8,37 Meter am Pegel Speyer (nach anderen Angaben auf 8,34 Meter); das ist der achthöchste Stand, der bisher gemessen wurde. Der Rekord liegt bei 8,86 Metern und wurde 1882 aufgestellt. An zweiter Stelle der Rangliste liegt das Hochwasser von 1955 mit einem Scheitelpunkt bei 8,67 Metern.