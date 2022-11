Hallenbäder mit Minusgeschäft

Kälteres Wasser, mehr Eintritt und Teilschließungen: Besucher von Hallenbädern müssen sich auch in der Südpfalz auf Änderungen gefasst machen. Wie finden die Stammgäste das? Und warum wird für ein Schwimmverein in Bad Bergzabern eine Ausnahme gemacht?

Spannungsfeld Wald

Handelt der Forst aus Profitgier? Oder warum werden im Pfälzerwald Eichen gefällt, die 300 Jahre alt und wichtige Stützen eines intakten Lebensraums sind? Diesen Vorwurf lässt Forstamtsleiter Michael Leschnig so nicht gelten.

Weniger Parkplätze dank Carsharing

Bauherren, die Parkplätze für Carsharing ausweisen, werden beim Nachweis der vorgeschriebenen Anzahl von Parkplätzen begünstigt.

Altenheime überarbeiten Notfallpläne

Der Strom kommt aus der Steckdose, Gas, Öl, Holz sorgen für wohlige Wärme und Wasserkommt in der gewünschten Temperatur aus dem Hahn. Wenn das so ist, ist – von der preislichen Entwicklung einmal abgesehen – alles gut. Wie die Vorbereitungen für das Gegenteil in den Seniorenheimen im Kreis Germerseim aussehen.

Neue Pläne für alten Grenzübergang

Der Zollpavillon bei Berg-Neulauterburg ist ein geschichtsträchtiger Ort. Deshalb soll er erhalten bleiben. Aber wie kann man den Grenzübergang zukunftsfähig machen, ohne die Bedürfnisse von Autofahrern und Radlern zu vernachlässigen. Eine schwierige Aufgabe für die kleine Gemeinde