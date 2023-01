BASF setzt künftig auf Ökostrom statt auf Erdgas

Chemieproduktion ist sehr energieintensiv. Der größte Teil der benötigten Energie wird noch aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Die hohen Preise haben Auswirkungen auf Produktion und Konzernbilanz.

Hier wird’s 2023 für Autofahrer eng: Das sind die größten Baustellen in der Pfalz

An 18 größeren Baustellen wird auf pfälzischen Straßen im neuen Jahr gearbeitet. Die RHEINPFALZ hat für Sie aufgelistet, an welchen Stellen es besonders eng wird und Stau droht.

Rheinland-pfälzische Polizei rückt zu Lützerath-Räumung an

Rheinland-pfälzische Polizisten werden ihre Kollegen aus Nordrhein-Westfalen bei ihrem Einsatz in Lützerath unterstützen. Das inzwischen nicht mehr bewohnte Dorf in der Nähe von Aachen soll für den Braunkohle-Abbau weggebaggert werden, ist aber von Aktivisten besetzt.

Neues Batteriezellwerk auf ehemaligem Opel-Gelände steht nun technisch auf eigenen Beinen

Neben dem Pfaffgelände dürfte der Bau der Batteriezellfabrik zu den umfangreichsten Projekten in Kaiserslautern zählen. Auf dem früheren Teil des Opel-Standorts laufen die Vorbereitungen für den Baustart. Im ersten Schritt musste die Firma ACC Versorgungsleitungen entwirren und neu verlegen.

Sprengung von Geldautomat reißt Anwohner aus dem Schlaf

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte den Geldautomaten am Wasgau-Getränkemarkt in Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) gesprengt. Zahlreiche Anwohner wurden durch den Knall geweckt. Eine Frau hat die Diebe beobachtet. Die Täter sind auf der Flucht.

Friedlicher Machtwechsel bei den Grünen: Bernhard Braun gibt Vorsitz ab

Während sich die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag zerlegt, vollziehen die Grünen einen angekündigten Wechsel an der Fraktionsspitze. Bernhard Braun gibt den Vorsitz auf. Ein Spitzenamt hat der Ludwigshafener nicht immer gebraucht, um mächtig sein. Doch einmal hat die Partei seine Eitelkeit verletzt.

Kurt Beck und Theresia Riedmaier im Interview: Als eine SPD-Mitgliedschaft noch als unanständig galt

Seit 50 Jahren sind Theresia Riedmaier und Kurt Beck Mitglieder der SPD. Was sagten ihre Familien, als sie in die Partei eintraten? Und gibt es Freundschaft in der Politik? Die ehemalige Landrätin des Landkreises Südliche Weinstraße und der langjährige Ministerpräsident gewähren intime Einblicke.

Spaziergänger sauer: Unbekannte entsorgen Gemüse im Wald

Ein wirklich unschöner Anblick hat sich Spaziergängern am Sonntag auf einem Wanderparkplatz bei Carlsberg (Verbandsgemeinde Leiningerland) geboten. Kistenweise wurde dort Gemüse und Obst entsorgt. Es ist wohl nicht das erste Mal, dass der Parkplatz auf diese Weise missbraucht wurde.

Lauterbach entführen, Regierung stürzen: der Putsch-Plan eines Pfälzers

Die „Vereinten Patrioten" gelten als radikale Gegner der Corona-Regeln, die einen Staatsstreich planten. Seit April sitzen mutmaßliche Anführer in Haft. Einer von ihnen kommt aus Neustadt. Mittlerweile lässt die Justiz genauer erkennen, wie die Verschwörer Putin als Verbündeten gewinnen wollten – und für welche Anschlagsziele in der Pfalz sich ein Verdächtiger aus Neustadt interessiert haben soll. RHEINPFALZ-Redakteure Uwe Renners und Christoph Hämmelmann sprechen über die Erkenntnisse der Ermittler.

Was der Ehepartner in Notfällen jetzt entscheiden darf

Durch das Notvertretungsrecht können Eheleute künftig medizinische Entscheidungen für ihren Partner treffen, wenn dieser nicht dazu in der Lage ist. Diese Befugnis ist aber an Bedingungen geknüpft.