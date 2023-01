Rheinland-pfälzische Polizisten werden ihre Kollegen aus Nordrhein-Westfalen bei ihrem Einsatz in Lützerath unterstützen. Das hat ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz auf RHEINPFALZ-Anfrage hin gesagt. Das inzwischen nicht mehr bewohnte Dorf in der Nähe von Aachen soll für den Braunkohle-Abbau weggebaggert werden, ist aber von Aktivisten besetzt. Die Räumung beginnt offiziellen Angaben zufolge frühestens am Mittwoch.

Barrikaden errichtet

Die Polizeiführung rechnet mit einem riskanten Einsatz: Gegner des Vorhabens hätten Gräben ausgehoben und Barrikaden errichtet. Die Verstärkung aus Rheinland-Pfalz soll den Angaben aus Mainz zufolge am Samstag dazustoßen. Entsandt würden 44 Beamte sowie Fahrzeuge. Ob Spezialfahrzeuge wie Wasserwerfer mitgeschickt werden, ließ ein Ministeriumssprecher „aus polizeitaktischen Gründen“ offen.