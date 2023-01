Die „Vereinten Patrioten“ gelten als radikale Gegner der Corona-Regeln, die einen Staatsstreich planten. Seit April sitzen mutmaßliche Anführer in Haft. Mittlerweile lässt die Justiz genauer erkennen, wie die Verschwörer Putin als Verbündeten gewinnen wollten – und für welche Anschlagsziele in der Pfalz sich ein Verdächtiger aus Neustadt interessiert haben soll. In einer neuen Folge des Podcasts „Alles Böse“ sprechen die RHEINPFALZ-Redakteure Uwe Renners und Christoph Hämmelmann über die Erkenntnisse der Ermittler. Außerdem geht es um die Frage, wie die gescheiterten Putschisten ideologisch einzuordnen sind – und wie sie zu einigen Eigenheiten der Reichsverfassung von 1871 standen. Die sollte ihnen als Grundlage für ihren neuen deutschen Staat dienen. Doch sie kennt kein Wahlrecht für Frauen, verlangt aber einen Kaiser als Staatsoberhaupt.