Mit einer Mischung aus Hoffen und Bangen blicken Freibadbetreiber in Rheinland-Pfalz auf die neue Saison. „Normalerweise werden die Bäder am 1. Mai eröffnet. Ob der Termin in diesem Jahr möglich ist, ist aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehens eher fraglich“, teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit. Auch Ludwigshafen hätte die Freibadsaison gerne am 1. Mai eröffnet, damit rechnet die Kommune aber nicht. „Wir gehen von einer ähnlichen Saison wie 2020 aus“, sagte eine Stadtsprecherin. Damals konnten Tickets im Internet gebucht werden, und es gab Zeitfenster mit maximal 500 Besuchern. In Kaiserslautern werden beide Bäder derzeit für den Start der Badesaison vorbereitet. Das reguläre Öffnungsdatum wäre am 15. Mai, teilte die Stadt mit. Ob das aber klappe, hänge von der Pandemie-Lage ab.