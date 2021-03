„Das Stadionbad könnte am 15. Mai öffnen, wenn die Landesvorgaben es zulassen.“ Markus Schuler, Fachbereichsleiter für die Stadionbad GmbH und die Stadtwerke, informiert, dass die Sommersaison im Neustadter Freibad geplant wird. In der noch laufenden Wintersaison wird es jedoch keinen öffentlichen Badebetrieb mehr geben.

Für die Öffentlichkeit war das Stadionbad im Winter mit seiner Traglufthalle, dem Moby Dick, gerade mal eine Woche geöffnet, da musste es Anfang November coronabedingt schon wieder schließen. „Wir planen, am 16. April die Traglufthalle abzubauen“, berichtet Schuler.

Das Hygienekonzept aus dem vergangenen Jahr „ergänzen wir und passen es an“. Schuler: „Wir waren mit diesem Konzept im deutschlandweitem Vergleich gut aufgestellt.“ Unter anderem hatten sich im vergangenen Jahr zunächst 600, später 800 Menschen gleichzeitig im Freibad aufhalten dürfen. Eintrittskarten konnten online gebucht werden. Anfangs hatte es zwischen 13.30 und 14.30 Uhr eine Reinigungsstunde gegeben. Abstandsregeln mussten von allen eingehalten werden – auch im 50-Meter-Schwimmbecken. Auf Doppelbahnen waren die Gäste im Kreisverkehr geschwommen. „Wir kennen noch nicht die Vorgaben, unter denen wir das Bad in diesem Jahr eventuell wieder öffnen können“, betont Schuler.

Lift für Gehandicapte

Unterdessen wird das Stadionbad auf Vordermann gebracht. Laut Schuler soll das Sprungbecken „optisch und technisch“ in einen besseren Zustand gebracht werden. „Wir arbeiten im Technikbereich, sanieren Filteranlagen, optimieren die Wasseraufbereitungsanlage“, erklärt der Fachbereichsleiter. Weitere Durchschreitebecken sollen erneuert werden. Drei Umwälzpumpen sind bereits im vergangenen Jahr erneuert worden, drei weitere Pumpen sollen jetzt folgen.

Für gehandicapte Badegäste wird es eine Neuerung geben: einen Lift, auf den sich Menschen mit Beeinträchtigungen setzen können, um ins Wasser gelassen oder herausgeholt zu werden. Dieser Lift könne am 50-Meter- sowie am 25-Meter-Nichtschwimmerbecken eingesetzt werden, sagt Schuler. Außerdem soll es einen neuen Süßigkeiten-Automaten geben.

Dauerkarten geplant

Schuler geht davon aus, dass in einer eventuellen Sommersaison die Stadionbad-Gäste eine Dauerkarte, aber auch online Tagestickets kaufen können.

Für die von Fördervereinen betriebenen Freibäder in den Ortsteilen sind ebenfalls bereits Öffnungstermine geplant. Nach Angaben von Schuler soll das Bad in Mußbach auch am 15. Mai öffnen. Das Schwimmbad in Hambach folgt am 22. Mai, das in Duttweiler am 5. Juni. Alles unter der Voraussetzung, so Schuler, dass die Corona-Landesverordnung dies dann zulasse.