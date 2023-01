Tote in Deutschland, in der Pfalz eher ruhig − das passierte in der Silvesternacht

An Silvester wurde vielerorts kräftig gefeiert. Was in der Nacht passiert ist, lesen Sie in unserem Blog zum Jahreswechsel. Zum Artikel

60 Güterzüge am Tag: Schweiz will Wörth/Lauterbourg ausbauen

Der anfangs gefeierte grenzüberschreitende Personenverkehr fällt oft monatelang aus. Gleichzeitig wächst das Interesse an einem massiven Ausbau der Strecke nach Strasbourg. Zum Artikel

Der Weg zur Pfandleihe als letzte Rettung

Das Geschäft der Pfandleiher boomt. Über eine Branche, die besonders in Krisenzeiten ein Seismograf für die wirtschaftliche Lage im Land ist. Zum Artikel

Die Heizung ist defekt – und jetzt?

Vielerorts sind Handwerker Mangelware und Ersatzteile stecken in der Lieferkette fest. Und ausgerechnet dann geht die Heizung kaputt. Wie kommt man da bloß gut durch? Zum Artikel

Förster erklärt, wie der Wald der Zukunft aussieht

Im Angelwald zwischen Otterstadt und Speyer sind Baumstämme mit lila Farbe markiert. Sie sollen im Januar gefällt werden. Die Bäume sind abgestorben. Revierförster Georg Spang wirbt daher für eine neue Definition von Nachhaltigkeit. Zum Artikel

Benjamin Peifers neues „Intense“ in Wachenheim

Der Umbau zog sich länger hin als geplant, doch seit Oktober hat das neue „Intense“ in Wachenheim geöffnet. Vom „Spiegel“ wurde es prompt zu einer der „spannendsten Genussbaustellen im Land “ gekürt. LEO hat das Restaurant getestet. Zum Artikel

Tiefflieger, Corona-Regeln, Glasfaser-Ärger: Die zehn meistgelesenen Themen 2022

Die 30 meistgelesenen Themen des Jahres 2022 – Hier Teil 1: Platz 1 bis 10. Zum Artikel

Das Tierheim ist proppenvoll, sogar das Sommerhaus ist belegt

Seit zehn Jahren betreibt das CJD das Tierheim bei Jettenbach für den Kreis Kusel. Wegen vieler Beschlagnahmungen war es in den vergangenen Monaten so voll wie nie zuvor. Nicht nur die Vermittlung schwieriger Tiere bereitet Sorgen. Zum Artikel

Spritzig-deliziös: Warum Champagner Zukunft hat

Noch kann der Klimawandel dem König der Schaumweine, dem Champagner, nichts anhaben. Aber längst kümmern sich Hersteller wie das Ehepaar Frédérique und Hugues Poret um die Herausforderungen der Zukunft. Zum Artikel