Amoklauf: Opfer aus der Pfalz

Auch am Mittwoch sind weitere Details zur Bluttat auf dem Heidelberger Unicampus öffentlich geworden. Klar ist nun: Die 23-jährige getötete Studentin stammt aus der Pfalz. (Zum Artikel) Außerdem ist nun bekannt, wo der Täter die Waffen gekauft hatte und in welches extremistische Millieu er womöglich verstrickt gewesen war. Zum Artikel

Motorradfahrer mit Taser gestoppt

Einsatzkräfte haben eine Stromstoß-Waffe benutzt, um die Flucht eines Motorradfahrers zu stoppen. Durften sie das? Zum Artikel

Genesenenstatus: Bundestag lenkt ein

Die Sonderrolle des Bundestages beim Genesenenstatus wird beendet. Zum Artikel

Erste Impfpflicht-Debatte im Bundestag

Impfpflicht oder keine Impfpflicht – diese Frage erhitzt die Gemüter. Und der Bundestag ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie sich in der Orientierungsdebatte zeigt. Zum Artikel

Baden-Württemberg steigt bei Luca-App aus

Die rheinland-pfälzischen Nachbarn verabschieden sich von der Kontaktverfolgung per Luca-App. Was macht Rheinland-Pfalz jetzt? Wir haben nachgefragt. Zum Artikel

B10-Ausbau: Letzte Prüfung vor Entscheidung

Welche der zehn Ausbauvarianten für den wohl heikelsten B10-Abschnitt wird es denn jetzt? Jahrelang wurde diese Frage ungelöst vor sich hergeschoben. Jetzt soll eine Entscheidung fallen. Zum Artikel

Razzia: Pfälzer als Schleuser-Planer verdächtigt

In fünf Bundesländern sind am Mittwoch zahlreiche Häuser im Kampf gegen Schwarzarbeit und Schleusung durchsucht worden, auch in der Pfalz. Ein Pfälzer soll auch der Kopf einer Schleuserbande sein. Zum Artikel

Legale Downhill-Strecke in der Pfalz?

Illegal angelegte Downhill-Strecken sind vor allem Förstern und Wanderern seit Jahren ein Dorn im Auge. Im Kreis Bad Dürkheim wurde jetzt ein Zeichen gesetzt. Zum Artikel

Telegram-Taskforce gegründet

Zur Verfolgung von Straftaten im Messengerdienst Telegram hat das Bundeskriminalamt eine eigene Taskforce eingerichtet. Zum Artikel