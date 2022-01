Das Land Baden-Württemberg will künftig nicht mehr auf die Luca-App zur Kontaktverfolgung zurückgreifen. Der Vertrag mit dem privaten Betreiber der Software werde nicht über Ende März hinaus verlängert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen in Stuttgart. Viele Restaurantbesitzer und Veranstalter hatten im vergangenen Jahr mit Hilfe der Luca-App die Erfassung der Kontakte ihrer Besucher erledigt – nun soll die Corona-Warn-App dafür eingesetzt werden.

In Rheinland-Pfalz gibt es weiterhin noch keinen Entschluss, ob die Veträge mit dem Software-Betreiber der Luca-App verlängert werden sollen. Dies betonte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums der RHEINPFALZ auf Anfrage. Es gelte nach wie vor der Stand, dass man sich mit den anderen Bundesländern auf eine gemeinsame Lösung einigen wolle. Auch in Rheinland-Pfalz läuft der Lizenzvertrag für die Luca-App noch bis zum 31. März. Die Kündigungsfrist liege bei vier Wochen, heißt es aus dem Ministerium.