Ist ein Lockdown unvermeidbar, Herr Gesundheitsminister?

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) verteidigt die Corona-Politik der Landesregierung. Aber: Die Impfzentren wären besser nicht geschlossen worden, sagt er. Und kritisiert Berlin. Zum Artikel

Corona-Teststrategie an Schulen: „Eltern haben Angst“

Zuletzt wurden Schüler in Rheinland-Pfalz nur noch einmal pro Woche getestet. Das Land sagt: Das war ausreichend. Elternvertreter sehen das anders. Zum Artikel

US-Luftwaffe investiert 200 Millionen Euro in Pirmasens

200 Millionen Euro will die US-Luftwaffe in die Husterhöh-Kaserne investieren. Bestehende Gebäude sollen saniert, neue gebaut werden. Außerdem sollen Arbeitsplätze für Zivilbeschäftigte entstehen. Zum Artikel

„Ein Hauch von Amerika“: ARD-Serie führt in die Westpfalz

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Amerikaner in die Westpfalz. Eine neue Fernsehserie fängt diesen Moment in der Geschichte ein, der für viele Einheimische Kulturschock und Chance zugleich war. Zum Artikel

Ärzte aus Mexiko an Pfälzer Klinikbetten

Gegen den Ärztemangel an Kliniken in Deutschland rekrutiert die Bundesanstalt für Arbeit Mediziner in Jordanien und Mexiko. Fünf junge Leute aus Lateinamerika hat es nun in die Pfalz verschlagen. Zum Artikel

Lieferprobleme bei Heizungen für das Ahrtal: „Kunden frieren“

Im Ahrtal sind nach der Hochwasserkatastrophe im Juli die Heizungen vieler beschädigter Häuser immer noch nicht funktionsfähig. Jetzt kommt der Winter – und der Nachschub stockt. Zum Artikel

RKI-Chef: Fünfte Corona-Welle möglich

Nach der zweiten Corona-Welle im vergangenen Herbst und Winter folgte recht kurz darauf eine dritte im Frühjahr. Auch nach Nummer vier muss nicht Schluss sein, warnt der Chef des Robert Koch-Instituts. Zum Artikel

Ministerium: Moderna und Biontech gleich gut für Booster

Wer die Wahl hat, kann sich bei der dritten Impfung gegen das Coronavirus guten Gewissens für Moderna oder Biontech als Impfstoff entscheiden, sagt das Gesundheitsministerium. Auch was die zur Verfügung stehende Menge angeht, gibt es Entwarnung. Zum Artikel

Konflikt um Tesla-Fabrik in Brandenburg: Das steckt dahinter

Teslas Fabrik in Grünheide ist fast fertig, aber die Kritik reißt nicht ab. Die Gigafactory könnte die Wasserknappheit in Brandenburg verstärken, fürchten Umweltschützer. Zum Artikel

Vater stellt Video von autofahrendem 12-Jährigem ins Internet

Es scheint sich noch nicht wirklich herumgesprochen zu haben: Minderjährige ans Steuer eines Autos zu lassen, ist bis auf sehr wenige Ausnahmen verboten. Ein Mann in Pirmasens hat seinen Sprößling beim Autofahren sogar gefilmt – und das Filmchen veröffentlicht ... Zum Artikel