200 Millionen Euro will die US-Luftwaffe in die Husterhöh-Kaserne investieren. Bestehende Gebäude sollen saniert, neue gebaut werden. Außerdem sollen Arbeitsplätze für Zivilbeschäftigte entstehen, die sich um die Wartung und Reparatur von Ausrüstung kümmern. Das teilte die Stadt Pirmasens am Samstag mit.

Wie die Stadt in einer Presseerklärung am Samstag mitteilte, wurden entsprechende Pläne am Freitag bekanntgegeben. Auf der Air Base Ramstein fand auf Einladung des zuständigen