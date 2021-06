Norbert Thines gestorben, nur 47.000 Anmeldungen nach Ende der Impfprio, ein nicht ganz offizieller EM-Song aus der Kurpfalz.

Ende der Impfpriorisierung: Weniger Anmeldungen als erwartet

Nach der Freigabe der Impfpriorisierungen haben sich am Montag bis zum späten Mittag in Rheinland-Pfalz lediglich 47.000 Personen neu für eine Impfung angemeldet. Zum Artikel

Moderna beantragt EU-Zulassung für Kinderimpfung

Der US-Hersteller Moderna hat am Montag bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt. Zum Artikel

Ehemaliger FCK-Präsident Norbert Thines gestorben

Im Alter von 80 Jahren ist am Montag Norbert Thines verstorben. Er war Ehrenbürger und langjähriger Präsident des 1. FC Kaiserslautern. Zum Artikel

Wahl in Sachsen-Anhalt: Wo kommen die CDU-Stimmen her?

Anders als durch Wahlprognosen erwartet, hat die CDU die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutlich für sich entschieden. Aber wer hat die CDU gewählt? Zum Artikel

Grüne Jugend im Landkreis Südwestpfalz gegründet

Mit der „Grünen Jugend“ hat sich im Landkreis Südwestpfalz ein neuer Kreisverband der Grünen gegründet, der jungen Menschen die Möglichkeit geben soll, sich politisch zu engagieren. Zum Artikel

Geburtstagsglückwünsche von Prinz Philip

Anna Holz aus Böhl-Iggelheim hat am selben Tag wie Prinz Philip Geburtstag. Seit 1996 schrieb sie ihm jedes Jahr einen Brief mit Glückwünschen und erhielt auch jedes Jahr eine Antwort. Zum Artikel

Inoffizieller EM-Song aus der Kurpfalz

Passend zur Europameisterschaft: „Gibt“s do net“ lautet der inoffiziellen EM-Song von Mundart-Liedermacher Gringo Mayer. Zum Artikel

Bewaffneter Mann wirft Gegenstände vom Balkon

Ein mit einem Messer und einer Pistole bewaffneter Mann hat in der Karlsruher Oststadt in einem Hochhaus für einen SEK-Einsatz gesorgt. Zum Artikel

13-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 13-jähriger Junge ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Neustadt schwer verletzt worden und mit Knochenbrüchen in die BG-Klinik in Oggersheim gebracht worden. Zum Artikel