Ein 13-jähriger Junge ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Neustadt schwer verletzt worden und mit Knochenbrüchen in die BG-Klinik in Oggersheim gebracht worden. Ein Sprecher der Neustadter Polizei sagte auf Anfrage, dass der Unfall gegen 7.45 Uhr passiert ist. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin war auf der Hagenstraße unterwegs und übersah an der Kreuzung zur Branchweilerhofstraße den Wagen eines 37-Jährigen, der Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß, den die Polizei als „heftig bezeichnet“. Dadurch wurde der Wagen des 37-Jährigen laut dem Polizeisprecher auf den Bürgersteig geschleudert und erfasste den dort stehenden 13-jährigen Jungen. Dieser erlitt Verletzungen an Ober- und Unterschenkel. Zwei Insassen der Autos wurden leicht verletzt und ebenfalls zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort, sperrte vorübergehend den Kreuzungsbereich, übernahm den Brandschutz und reinigte die Fahrbahn.