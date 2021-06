[Aktualisiert 13.41 Uhr] Ein bewaffneter Mann hat in der Karlsruher Oststadt in einem Hochhaus für einen SEK-Einsatz gesorgt. Das bestätigte die Polizei gegenüber der RHEINPFALZ. Gegen 8 Uhr wurde der Feuerwehr am Montagmorgen ein Brand in einem Hochhaus gemeldet.

Statt eines Feuers fanden die Einsatzkräfte dann auf einem Balkon im fünften Stock den 41-jährigen Mann vor, der mit einem Messer und einer Pistole in der Hand bewaffnet war. Der laut der Polizei geistig verwirrte Mann schrie immer wieder und zeigte die Pistole. Außerdem soll er vom Balkon Gegenstände auf die Einsatzkräfte geworfen haben. Eine SEK-Einheit nahm den Randalierer um 10.30 Uhr fest. Der Einsatz war gegen 11 Uhr beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt war das gesamte Gebiet um das Hochhaus durch die Polizei abgeriegelt.