Im Alter von 80 Jahren ist am Montag Norbert Thines verstorben.

Thines wurde als langjähriger FCK-Präsident bekannt, stadtbekannt wurde er aber auch, weil er sich „sozial über die Maßen“ engagierte. Das attestierte ihm OB Klaus Weichel bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft im Januar 2016. Thines habe durch seine herzliche Art in aller Welt Freunde gefunden. Er habe für Kaiserslautern national und international viele Brücken gebaut, meinte Weichel damals, der Thines als populär und beliebt bezeichnete.

Thines’ Engagement im sozialen Bereich war allumfassend. Er sei immer auf der Seite der Schwachen gewesen und für Gerechtigkeit eingetreten. Zahlreiche Hilfsaktionen in Osteuropa habe er in den 30 Jahren als Vorsitzender der Kolpingfamilie organisiert, so Weichel damals. Seit 1997 konzentrierte sich Thines’ Wirken auf den Verein „alt − arm − allein“, der sich gegen Altersarmut engagiert.

Thines war der dritte Ehrenbürger Kaiserslauterns in der Nachkriegszeit – nach Eugen Hertel und Fritz Walter. Von 1977 bis 1984 war er als Geschäftsführer des FCK tätig, von 1985 bis 1988 dann als Vizepräsident und schließlich von 1988 bis 1996 als Präsident des 1. FC Kaiserslautern. Im Dezember 2017 wurde er mit einer Ehrung bedacht, die es so vorher beim FCK noch nie gegeben hatte: Als erster Funktionär in der langen Geschichte des 1. FC Kaiserslautern wurde er zum Ehrenpräsidenten des FCK ernannt. Weiterlesen