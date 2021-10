Daimler-Truck wird eigenständig

Ende und Beginn einer Ära: Die Autos und Lastwagen mit dem Stern werden künftig von zwei verschiedenen Unternehmen produziert. Auch das größe Werk in Wörth wird künftig zu „Daimler Trucks“ gehören. Wir liefern Antworten zu den wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Tod auf dem Gleis bleibt rätselhaft

Vor einem Jahr starb ein junger Mann auf den Bahngleisen zwischen Neustadt und Mußbach. Anders als die Behörden glauben seine Eltern bis heute nicht an einen Suizid. Sie suchen noch immer nach Antworten. Zum Artikel

Akku explodiert – Frau in Lebensgefahr

In Eisenberg ist in der Nacht auf Freitag ein Akku in einer Wohnung explodiert. Dabei wurde eine Frau so schwer verletzt, dass sie in Lebensgefahr schwebte. Was die schwere Explosion genau verursacht hat, untersucht nun die Polizei. Zum Artikel

Wahl der Pfälzischen Weinkönigin im Livestream

Heute Abend wird gewählt: In Neustadt wird die neue Weinkönigin der Pfalz gekürt. Ib unserem Video-Livestream können Sie mit dabei sein. Zum Artikel

Südwestpfälzerin wird neue Allianz-Chefin

Die künftige Chefin der größten Lebensversicherung Deutschlands kommt aus der Südwestpfalz. Zum Artikel

Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe arbeitet

Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz im Juli hat die Arbeit aufgenommen. Am ersten Sitzungstag wurden Akten und Handydaten angefordert, von denen sich der Ausschuss Erhellendes verspricht. Zum Artikel

Falsche Stimmzettel in Oggersheim

Bei der Bundestagswahl am Sonntag haben im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim einige Wähler im Wahllokal Festhalle Wahlzettel der Landtagswahl im Frühjahr bekommen. Was war da los? Zum Artikel

Bahn-Fahrpreise im Fernverkehr steigen

Alle Jahre wieder: Die Bahn wechselt im Dezember den Fahrplan – und erhöht die Fahrpreise. Teurer werden deshalb auch schon Fahrten vor Weihnachten. Zum Artikel

A6 im Oktober ein paar Tage komplett gesperrt

Zwischen Kaiserslautern und Ramstein muss die A6 im Oktober für ein paar Tage komplett gesperrt werden. Der Grund: Bauarbeiten. Zum Artikel