Wohin eine fundierte Schulbildung in Pirmasens führen kann, hat Katja de la Viña bewiesen. Als Mädchen trug sie noch den Namen Laubenheimer und besuchte nach der Grundschule in Lemberg das Hugo-Ball-Gymnasium und das Wirtschaftsgymnasium. Die 42-Jährige wird Chefin des größten Lebensversicherers in Deutschland. Sie wird zum 1. Januar 2022 Vorstandsvorsitzende von Allianz Leben. Derzeit arbeitet sie nach Unternehmensangaben als Finanzvorstand der Allianz Deutschland AG. Nach dem Abitur studierte sie Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Die 42-Jährige lebt heute mit ihrer Familie in München, ist aber regelmäßig in ihrer Heimat zu Besuch. Die Allianz Lebensversicherung ist der größte Lebensversicherer der Allianz Gruppe und laut einem Unternehmenssprecher der größte Lebensversicherer in Deutschland. Allianz Leben versichert in Deutschland über 10 Millionen Kunden und verwaltet einer Mitteilung zufolge einen Kapitalanlagebestand von 320 Milliarden Euro. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Andreas Wimmer rückt in den Vorstand der Allianz SE.