In der Pfalz und in der Region gibt es neue Sterne-Restaurants: Am Mittwoch hat der Guide Michelin bekannt gegeben, welche Spitzenrestaurants in Deutschland einen oder mehrere der begehrten Michelin-Sterne bekommen haben. Neu mit dabei ist der Schwarze Hahn in Deidesheim mit den Küchenchefs Stefan Neugebauer und Felix Jarzina, der erstmals seit 2020 wieder einen Stern ergattern konnte. Jeweils einen neuen Stern bekamen zudem das Restaurant Tawa Yama Fine mit Küchenchef Peter Fridén in Karlsruhe sowie Maltes Hidden Kitchen in Baden-Baden. Das Louis Restaurant von Küchenchef Martin Stopp in Saarlouis darf sich über einen zweiten Stern freuen (ein Stern im Vorjahr).

Das Schanz Restaurant im rheinland-pfälzischen Piesport von Küchenchef Thomas Schanz wurde mit drei Sternen ausgezeichnet – im Vorjahr waren es zwei. Das Waldhotel Sonnora im rheinland-pfälzischen Dreis darf sich wie bereits im Vorjahr weiterhin mit drei Sternen schmücken. Mit dem dritten Stern für das Restaurant Schanz liegen damit zwei von bundesweit insgesamt neun Drei-Sterne-Restaurants in Rheinland-Pfalz.

Neben dem Schwarzen Hahn in Deidesheim, der nun wieder mit einem Stern ausgezeichnet wurde, konnten weitere Restaurants in der Pfalz ihren Stern verteidigen: L.A. Jordan in Deidesheim, Schwarz Gourmet in Kirchheim an der Weinstraße, Alte Pfarrey in Neuleiningen, Zur Krone in Neupotz, Restaurant Urgestein in Neustadt, Die Brasserie in Pirmasens, Admiral in Weisenheim am Berg sowie The Izakaya in Wachenheim an der Weinstraße.

Weitere Sternerestaurants in der Umgebung: die Restaurants Hirschgasse – Le Gourmet und Oben in Heidelberg, Sein in Karlsruhe, Doblers, Le Corange und Marly – alle drei in Mannheim, Zeitgeist im Kreis Karlsruhe, Le Jardin de France in Baden-Baden sowie Hämmerle's Restaurant – Barrique im saarländischen Blieskastel.

Ein Zwei-Sterne-Restaurant gibt es in der Pfalz nicht, dafür in der weiteren Umgebung: Restaurant Opus V in Mannheim, das Restaurant Esplanade von Silio Del Fabro in Saarbrücken sowie das Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken. In Rheinland-Pfalz haben auch das Restaurant Purs in Andernach und Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Bad Neuenahr-Ahrweiler zwei Sterne.

Die Restaurants Intense im pfälzischen Kallstadt und Emma Wolf since 1920 in Mannheim haben im Vergleich zum Vorjahr ihren Stern verloren.

Grüner Stern wieder in Ruppertsberg

Die Köchinnen und Köche bekommen aber nicht nur für ihre Kunst in der Küche Sterne verliehen. Michelin vergibt auch sogenannte grüne Sterne im Bereich Nachhaltigkeit – in diesem Jahr insgesamt 35. Bereits das zweite Jahr in Folge hat das Hofgut Ruppertsberg im pfälzischen Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim) mit Koch Jean-Philippe Aiguier einen dieser grünen Sterne ergattert. Ebenfalls einen grünen Stern erhielt unter anderem das Erasmus in Karlsruhe.

Mehrere Kriterien für Sternvergabe

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind erfahrene, internationale Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der begehrten Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.