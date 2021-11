Nachdem eine vorzeitig abgebrochene Demonstration gegen die Corona-Vorschriften am Montagabend in Bad Dürkheim mit Krawall-Szenen endete, weitet die Polizei ihre Ermittlungen aus. Unmittelbar nach dem Vorfall hatte sie bereits mitgeteilt, dass eine Ärztin aus Baden-Württemberg des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte beschuldigt wird. Diese Frau war den offiziellen Angaben zufolge festgesetzt worden, als Einsatzkräfte sie als Anführerin eines nicht angemeldeten Protestmarschs in Richtung Innenstadt wahrnahmen und deshalb nach ihren Personalien fragten. Die soll sie dann zunächst verweigert haben.

Von Demonstranten bedrängt

Während sie sich mit der Ärztin auseinandersetzten, wurden die Beamten von weiteren Gegnern der Corona-Regeln umringt und bedrängt. Was dabei geschah, stufen Ermittler nach Angaben vom Dienstag als Landfriedensbruch und versuchte Gefangenenbefreiung ein – Straftaten, für die jeweils bis zu drei Jahre im Gefängnis drohen. Zwei Beteiligte sind laut Polizei auch schon identifiziert, mehr dazu demnächst im ausführlichen Bericht.