Der Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim ist zur zentralen Anlaufstelle für Pfälzer Corona-Proteste geworden, organisiert werden die Kundgebungen von einer Christdemokratin. Am Montag endete der Aufmarsch im Krawall. Am Dienstag erläutert die Polizei, wen sie nun zur Rechenschaft ziehen will.

Von Frieden und Freiheit brüllen Demonstranten, während sie am Montagabend die Einsatzkräfte umringen, mit ihnen rangeln, auf einen Polizei-Kleinbus eintrommeln. Am Folgetag werden