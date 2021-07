Mainz 05-Fans, aber auch andere Impfwillige können sich an diesem Freitag und Samstag am Stadion ihres Vereins in Mainz gegen das Coronavirus impfen lassen. Es werden an der Mewa Arena Impfstoffe von Biontech und seines US-Partners Pfizer sowie des Herstellers Johnson & Johnson angeboten, wie die Kassenärztliche Vereinigung in Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Eine vorherige Anmeldung sei über die Website von Mainz 05 möglich, aber nicht nötig.

Organisiert wird die Aktion maßgeblich vom Berufsverband der Frauenärzte, dem Ärztefanclub Mainz 05 und einer Mainzer Apothekerin. Unter allen Geimpften werden drei Trikots der neuen Saison verlost, die der 1. FSV Mainz 05 zur Verfügung stellt. Den Impfstoff stellt das Land Rheinland-Pfalz bereit.

