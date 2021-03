450 Teststellen sind in Rheinland-Pfalz bisher gemeldet worden, darunter Apotheken, Arztpraxen und kommunale Teststellen. An den Teststellen sollen Menschen ohne Symptome mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus getestet werden. Jeder Bürger soll sich mindestens einmal in der Woche kostenlos testen lassen können. Ein Überblick über die Teststellen in der Pfalz: