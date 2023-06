Deutsche Bahn stürzt Klassenfahrt ins Chaos

Die Deutsche Bahn hat Schülern der Pirmasenser BBS den Start zur Klassenfahrt gründlich verhagelt. Wegen ausfallender Züge hätten sie sich vom Aufenthalt im französischen Marseille um ein Haar verabschieden müssen. Erst der gemeinsame Einsatz von Lehrern und Bahn-Mitarbeitern rettete die Fahrt. Wie es am Ende doch noch klappte. Zum Artikel

Rüttelmaschinen in der Vorderpfalz unterwegs – 38 Städte und Gemeinden betroffen

Auf der Suche nach heißen Quellen und Lithiumvorkommen will das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie noch in diesem Jahr den Untergrund von einer Reihe von Orten in der Pfalz erforschen. Zum Artikel

Warum manche Bürgermeisterkandidaten nicht gewinnen wollen

Gleich bei zwei Bürgermeisterwahlen in der Pfalz standen im Juni Kandidaten auf dem Stimmzettel, die dort beide eigentlich gar nicht mehr stehen wollten. Es ging ihnen um die Versorgung im Alter. Das Gesetz macht solche Fälle möglich. Zum Artikel

150.000 Euro Schmerzensgeld gefordert: Frau klagt wegen möglichem Corona-Impfschaden

Nach einer Impfung gegen das Coronavirus erleidet eine Frau einen starken Hörschaden. Die zum Zeitpunkt der Impfung 40 Jahre alte Zahnärztin führt das auf den Covid-19-Wirkstoff von Astrazeneca zurück und fordert in einem Zivilprozess nun Schadenersatz. Zum Artikel

Justiz ermittelt gegen einen Bauträger

Landau ist einer der Schauplätze eines Wirtschaftskrimis, bei dem über 1000 Anleger und Investoren geprellt wurden, wie es aussieht. Die Justiz hat bislang nichts erreicht gegen einen Mann, der sich wie ein geschäftsmäßiger Betrüger durch Firmensitzverlegungen und Schweigen aus der Verantwortung windet. Im Zentrum von Ermittlungen steht die Vario Vermögensverwaltung GmbH, mit Sitz in Landau. Zum Artikel

Nach Sieg mit drei Stimmen Vorsprung: Analysen und Meinungen zur Bürgermeisterwahl in Bad Dürkheim

Am Sonntag war Wahltag in Bad Dürkheim. Zum Artikel

Brand in Rodalben 2023, Brand am Maimont 2022: Die Folgen für Natur und Umwelt

Wer im Wald zündelt, nimmt tausendfachen Tod in Kauf. Denn bei einem Waldbrand verbrennen nicht nur Pflanzen, sondern auch viele kleine Tiere, die nicht fliehen können. Dazu werden umweltschädliche Stoffe freigesetzt, abgesehen von konkreten wirtschaftlichen Folgen. Was man vom großen Waldbrand am Maimont an der deutsch-französischen Grenze lernen kann. Zum Artikel

Nicolas Meyer (FWG) wird Oberbürgermeister im ersten Wahlgang

Am 25. Juni hat Frankenthal gewählt. Die Bürger und Bürgerinnen hatten bei der Direktwahl für den Frankenthaler Oberbürgermeister die Wahl zwischen Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), Aylin Höppner (SPD), Nicolas Meyer (FWG) und Immanuel Pustlauck (Grüne) und dem CDU-Amtsinhaber Martin Hebich, der als parteiloser Einzelkandidat antritt. Zum Artikel

Stadtverwaltung Ludwigshafen erprobt Vier-Tage-Woche

Die Stadtverwaltung erprobt die Vier-Tage-Woche. In den Bereichen, in denen es der Dienstbetrieb zulässt, können Mitarbeiter künftig wählen, ob sie ihre Arbeitszeit auf vier statt auf fünf Tage in der Woche verteilen wollen. Das Serviceangebot für die Bürger soll davon unberührt bleiben. Zum Artikel

Kommentar zum AfD-Landrat in Sonneberg: Aufgeheizte Stimmung

Die ganz große Koalition in Sonneberg hat den ersten Landrat mit AfD-Parteibuch nicht verhindert. Die demokratischen Parteien müssen Alternativen liefern, meint unser Autor Peter Gärtner. Zum Artikel

Söldnertruppe: Wagners brutale Geschäfte in Afrika

Auch wenn die Zukunft Jewgeni Prigoschins, des Chefs der russischen Wagner-Gruppe, ungewiss ist: Fest dürfte stehen, dass seine Söldnertruppe ihr Unwesen zumindest in Afrika weiterhin treiben wird – unter welchem Namen oder wessen Kommando auch immer. Zum Artikel

„Queen Bey“ ist zurück: Beyoncé in Frankfurt

Es gibt nicht viele Künstlerinnen und Künstler, die das Attribut Weltstar verdienen. Die US-amerikanische R&B-Sängerin Beyoncé gehört definitiv zu ihnen. Auf ihrer „Renaissance“-Welttournee ließ sich die 41-Jährige am Samstagabend im Waldstadion in Frankfurt feiern. Für ihre Fans gab es neben Glitzer und Glamour auch einen Überraschungsgast. Zum Artikel