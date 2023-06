Auf der Suche nach heißen Quellen und Lithiumvorkommen will das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie noch in diesem Jahr den Untergrund von einer Reihe von Orten in der Pfalz erforschen.

Dazu plant das Unternehmen seismische Untersuchungen mit sogenannten Vibro-Trucks. Die über 30 Tonnen schweren Fahrzeuge bringen mit Rüttelplatten den Boden unter ihnen zum Schwingen. Die Vibrationen werden aufgenommen und mithilfe dieser Daten eine 3D-Karte vom untersuchten Gebiet erstellt. So kann sich Vulcan einen genauen Überblick verschaffen, in welchen Regionen sich eine Bohrung für ein späteres Geothermie-Kraftwerk besonders lohnt. Betroffen ist hiervon fast die gesamte Vorderpfalz. Einen genauen Zeitraum, in dem die Vibro-Trucks unterwegs sind, nannte das Unternehmen noch nicht. Bisher seien die Untersuchungen zum Ende des Jahres geplant, sagt Vulcan. In diesen Orten plant Vulcan Seismiken: