Die Stadtverwaltung erprobt die Vier-Tage-Woche. In den Bereichen, in denen es der Dienstbetrieb zulässt, können Mitarbeiter künftig wählen, ob sie ihre Arbeitszeit auf vier statt auf fünf Tage in der Woche verteilen wollen. Das Serviceangebot für die Bürger soll davon unberührt bleiben.

Die Stadtverwaltung möchte dieses Arbeitszeitmodell in einer Pilotphase über ein Jahr testen und Erfahrungen damit sammeln. Ziel sei es, die Zufriedenheit in der Belegschaft