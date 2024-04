Weil immer mehr Pakete verschickt werden, muss die Post in Zweibrücken einen neuen Zustellstützpunkt bauen. Dieser soll früher fertig werden als gedacht. Denn im Winter gibt es viel Arbeit.

Er soll seiner Frau im Schlaf mit einem Küchenmesser dreimal in den Hals gestochen haben. Deshalb muss sich ein 73-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land vor Gericht verantworten. Der Vorwurf lautet: versuchter Mord. Der Angeklagte sieht das anders.

Seit 25 Jahren sind Günther Hüther und sein Team vom Kranverleih Hüther in Zweibrücken zur Stelle, wenn es darum geht, Großes und Schweres zu bewegen. Einige spektakuläre Einsätze sind dem Firmenchef besonders im Gedächtnis geblieben.

Die Ortsgemeinde Contwig ist etwas fahrradfreundlicher geworden. Mitten im Ort wurde eine Reparaturstation aufgestellt. In ihrer Art ist sie die erste des ADAC in der Pfalz.

Mit Lando Clemens hatte im Januar 2023 ein junger Innenstadtkoordinator für Zweibrücken die Arbeit aufgenommen. Jetzt ist er schon wieder weg. Warum bald jemand anders die Zweibrücker City koordiniert.

Gute Neuigkeiten für alle Pirmasenser Kinofans: Der Betrieb im Walhalla Kinocenter wird weitergehen. Welche Pläne der neue Betreiber hat und wie er seine Ziele erreichen will.

Was passiert gerade in der Klärschlammanlage in Pirmasens? Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) hatte vor kurzem mitgeteilt, dass die Betriebserlaubnis der Fehrbacher Sludge Drying Südwest erloschen sei.

Gegen Starkregen sieht der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas die Stadt bereits gut gerüstet, wenn auch noch einiges zu leisten sei. Vor allem Niedersimten bleibt das Sorgenkind.

Das Pirmasenser Schöffengericht hat am Mittwoch den ehemaligen Filialleiter einer mittlerweile geschlossenen Apotheke in der Stadt wegen gewerbsmäßiger Untreue in 47 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine härtere Strafe gefordert.

Die Ansicht von Teilen der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben wird sich demnächst verändern. Denn das ehemalige Hotel Martin wird teilweise und das angrenzende Nachbargebäude komplett abgerissen.