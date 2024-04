Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Pirmasenser Schöffengericht hat am Mittwoch den ehemaligen Filialleiter einer mittlerweile geschlossenen Apotheke in der Stadt wegen gewerbsmäßiger Untreue in 47 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine härtere Strafe gefordert.

Das Gericht hatte sich an mehreren Verhandlungstagen mit den Abläufen in der Filiale beschäftigt. Letztlich war das Gericht davon überzeugt, dass zwischen Februar 2021 und September