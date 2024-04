Mit Lando Clemens hatte im Januar 2023 ein junger Innenstadtkoordinator für Zweibrücken die Arbeit aufgenommen. Jetzt ist er schon wieder weg.

Dass es in der Stadt Zweibrücken einen Innenstadtkoordinator gibt, hängt mit dem Städtebau-Förderprogramm „Lebendige Zentren/Aktive Stadt“ zusammen. Aus diesem Topf werden von Bund und Land gut 20 Bauvorhaben in der Zweibrücker Stadtmitte mit 90 Prozent der Kosten bezuschusst – unter der Bedingung, dass ein solcher Koordinator hier am Werk ist. Dessen Gehalt wird ebenfalls zu 90 Prozent aus dem Förderprogramm finanziert. Anfang 2023 hatte der Kindsbacher Lando Clemens ein Büro im Pop-up-Store in der früheren Hypobank in der Hauptstraße 52 bezogen. Dort informierte der studierte Raumplaner über Vorhaben und Bauprojekte in der Innenstadt und gab Ideen und Verbesserungsvorschläge von Bürgern an die Stadtverwaltung weiter. Zur RHEINPFALZ sagte er, dass er auch beim Verbessern der Wohnqualität mithelfen, Handel und Gewerbe beraten, Klimaprojekte mitentwickeln und „die Innenstadt als Bildungsstandort fördern“ solle.

Sein Engagement in Zweibrücken ist für den 28-jährigen Lando Clemens nach gut einem Jahr schon wieder Geschichte. „Er hat sich beruflich neu orientiert“, sagte am Donnerstag Lisa Doll, die seit 1. März übergangsweise die Stellung in der Hauptstraße 52 hält – zu eingeschränkten Sprechzeiten montags und dienstags jeweils von 12 bis 15 Uhr. „Telefonisch bin ich aber auch sonst die Woche über erreichbar“, betont die Neustadterin. Wie zuvor schon Lando Clemens ist auch Doll nicht etwa bei der Stadt Zweibrücken angestellt, sondern beim Speyerer Stadtberatungsbüro Dr. Sven Fries. Dieses Unternehmen werde im Auftrag der Stadt zum 1. Juni eine neue feste Innenstadtkoordinatorin im Pop-up-Store installieren. „Sie soll dann eine langfristige Lösung sein“, sagt Lisa Doll. Zur RHEINPFALZ sagte Lando Clemens am Donnerstag, dass er das Büro Fries verlassen und eine Stelle in der Verwaltung einer anderen deutschen Stadt angetreten habe.

Info

Innenstadtkoordination, Hauptstraße 52, Telefon 06332 4783897, E-Mail innenstadtkoordinator.zw@stadtberatung.info

Sprechstunden vor Ort aktuell nur montags und dienstags von 12 bis 15 Uhr, sonst in der Woche telefonisch erreichbar.