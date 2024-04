Die Ortsgemeinde Contwig ist etwas fahrradfreundlicher geworden. Mitten im Ort wurde eine Reparaturstation aufgestellt. In ihrer Art ist sie die erste in der Pfalz, betont ein Vertreter des ADAC Pfalz.

Die kleine gelbe Säule in der Contwiger Bahnhofstraße – neben der Brücke über den Schwarzbach – ist ein Novum in der Pfalz. „Contwig ist mal wieder Vorreiter“, sagt Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette über die neue Fahrrad-Reparaturstation des ADAC. Haben Radfahrer unterwegs ein Problem mit ihrem Gefährt, ist an der Station sämtliches Werkzeug für eine Reparatur vorhanden. Von einer festzuziehenden Schraube, über den lockeren Sattel bis hin zum platten Reifen – all das kann vor Ort behoben werden. Das gesamte Jahr über.

Das Projekt angeregt hat der Motorsportclub, also die Ortsgruppe des ADAC. Die Idee sei im Sommer vergangenen Jahres geboren worden, sagt Vorstand Kai Lelle im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es sei eine Anfrage beim ADAC gestellt, mit der Gemeinde über den Standort gesprochen worden, dann sei das Projekt schnell unter Dach und Fach gewesen. Vorgabe des ADAC Pfalz: Die Ortsgruppe muss sich um die Station kümmern, sie in Schuss halten und bei möglichen Problemen den ADAC kontaktieren, der die Station mit einem Materialwert in Höhe von 3000 Euro bezahlt hat.

Von der Luftpumpe bis zum Schraubendreher

Brinette und Lelle machen deutlich, dass die Fahrradstation nicht nur für die örtlichen Radrennfahrer von den „Contwiger Luftpumpen“ da ist. „Egal ob über die Feldwege oder entlang des Schwarzbachs, wir haben hier überall tolle Radwege“, sagt die Ortsbürgermeisterin, die ergänzt: Der ausgewählte Ort sei ideal. Entlang der Strecke, die von Zweibrücken kommend entlang des Schwarzbachs verläuft, fahren vor allem im Sommer viele Radfahrer. „Die Strecke hier ist großartig, wir haben ja auch unseren Wasserspielplatz und das Freibad. Und die Station ist dann für Radfahrer ein weiteres Plus“, sagt Brinette.

Die Reparaturstation für die Fahrräder setzt auf das Prinzip „Hilfe durch Selbsthilfe“. Im Inneren der gelben Säule hängen allerlei Schraubenzieher und Schraubenschlüssel. Zudem kann mit einem Schlauch Luft auf den Fahrradreifen gepumpt werden. Sollten die Radfahrer dennoch bei ihrer Reparatur mal nicht weiterkommen, steht auf der Säule die Telefonnummer des ADAC, der zwecks Hilfestellungen kontaktiert werden kann.

Die Station in Contwig ist die erste ihrer Art in der Pfalz, sagt Volker Kettenring, Vorstandsmitglied beim ADAC Pfalz. Nun sollen solche Stationen auch in Maikammer und Lindemannsruhe (Bad Dürkheim) aufgestellt werden. Generell stelle der ADAC die Säulen an frequentierten Radwegen auf. Das muss laut Kettenring nicht nur auf dem Land sein, sondern sei auch in Innenstädten möglich.