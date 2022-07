Endgültiges Aus für den Weinstraßen-Erlebnistag?

Den Weinstraßen-Erlebnistag wird es in seiner bisherigen Form nicht mehr geben. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll das Großereignis in den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße, das in seinen besucherstärksten Jahren rund 300.000 Menschen anzog, nicht wiederkehren. Zum Artikel

Tod bei Polizeieinsatz: Neue Details

Nach dem Tod eines psychisch Kranken bei einem Polizeieinsatz in Mannheim wird gegen Ordnungshüter ermittelt. Was der Arzt aussagte, der die Beamten gerufen hatte und dann in der Nähe geblieben war. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Staatsanwalt prüft Verantwortung

Nach dem U-Ausschuss beschäftigt sich nun auch die Ermittlungsbehörde mit der Frage, ob das Land in der Flutnacht im Juli 2021 die Einsatzleitung hätte übernehmen müssen. Zu dieser Frage gibt es unterschiedliche Gutachten. Zum Artikel

Angepasster Impfstoff gegen Omikron ab Herbst erwartet

Im September oder Oktober erwartet der rheinland-pfälzische Impfkoordinator Daniel Stich einen auf die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff. Gleichzeitig stellte er eine Studie vor, wonach mehr als die Hälfte der Ungeimpften kaum für eine Impfkampagne empfänglich sei. Zum Artikel

Kommentar: Weg mit der Impfpflicht!

Die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeheimen erfüllt nicht mehr ihren ursprünglichen Zweck. Deshalb gehört sie abgeschafft, meint Politik-Redakteur Stefan Fischer. Zum Kommentar

Gasmenge über Pipeline Nord Stream 1 sinkt - Preis steigt

Wie erwartet hat Gazprom die Liefermenge über die Pipeline Nord Stream 1 halbiert. Das wirkt sich auf den Gaspreis aus. Unklar ist, ob Russland auf anderem Weg mehr Gas schickt. Zum Artikel

Trotz Gaskrise: BASF-Chef fürs Stammwerk zuversichtlich

Der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller führt gute Gründe dafür an, warum das Stammwerk in Ludwigshafen in Betrieb bleibt, auch wenn die Bundesregierung die Notfallstufe Gas ausruft. Und er geht davon aus, dass das Geschäft des Chemiekonzerns in diesem Jahr besser laufen wird als bisher erwartet. Zum Artikel

Spritpreise sinken

Der Sinkflug der Spritpreise hält an. Superbenzin der Sorte E10 liegt wieder auf dem Niveau vor Beginn des Ukraine-Krieges, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Trotz des aktuellen Rückgangs sieht der Automobil-Club keinen Grund für Entwarnung. Zum Artikel

Toilette in Landau diskriminiert Frauen

Müssen auch Männer künftig immer 50 Cent parat haben, wenn sie am Alten Messplatz mal austreten müssen? Das bahnt sich an, weil Die Partei es ungerecht findet, dass nur Frauen zur Kasse gebeten werden. Bürgerfreundlicher wäre eine andere Lösung. Zum Artikel

Nach Unfall mit Kind wächst die Wut

Ein Familienvater hängt in Jockgrim (Kreis Germersheim) ein Totenkopfbanner auf, weil er die Straße als hochgefährlich ansieht. Dann läuft sein jüngstes Kind in ein Auto. Was er nun fordert und was Polizei und Verwaltung antworten. Zum Artikel