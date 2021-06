Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag 139 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) im Vergleich mit dem Vortag. Damit steigt die Anzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 153.416 landesweit. Laut LUA sind am Donnerstag im Zusammenhang mit einer Infektion keine weiteren Menschen als verstorben gemeldet worden, es bleiben also 3745 Verstorbene seit Februar 2020. Die Anzahl der akuten Infektionen gibt das LUA mit 5126 an. 8827 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden. 144.545 Personen gelten als von der Infektion genesen.

Für die Pfalz wurden in Summe 45 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 56.008. Es werden außerdem keine neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet, damit bleibt die Zahl der Verstorbenen in der Pfalz seit Februar 2020 bei 1624. 52.752 Personen gelten als gesundet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – bewegt sich landesweit weiter auf nahezu gleichbleibendem Niveau – am Donnerstag ist sie gesunken auf 29, nach 32,2 am Vortag. In den Kreisen und Städten der Pfalz gibt es fast überall Bewegung nach unten im niedrigen Bereich. Nur in Zweibrücken steigt die Inzidenz von 73,1 auf 81,9. Nur noch in Ludwigshafen gibt es noch eine Inzidenz über 50, dort liegt sie derzeit bei 65,6.

In allen anderen Kommunen der Pfalz bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf einem niedrigen Niveau abwärts; auf der Positivseite bleibt der Kreis Südwestpfalz, nach 10,5 am Vortag nun nur noch bei einem Wert von 5,3 liegt.

Für die Bundes-Notbremse sind die Inzidenzwert-Angaben des Robert-Koch-Instituts entscheidend. Diese entsprechen den Zahlen des Landesuntersuchungsamt, jedoch mit einem Tag Verzögerung durch die Meldekette: Der heutige LUA-Inzidenzwert entspricht somit normalerweise dem morgigen RKI-Inzidenzwert.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet. Desweiteren können die Angaben der Gesundheitsämter und die des LUA im Laufe eines Tages voneinander abweichen, weil unterschiedliche Datenbestände und Zeiträume betrachtet werden.

