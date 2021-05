Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch zwei Dartmoor-Hengste der Haßlocher Ponyfarm verletzt. Eine Tierärztin stellte laut Polizei bis zu fünf Zentimeter lange blutende Schnitte fest, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Außerdem wurden den Ponys vermutlich mit Peitschen Striemen zugefügt. Beide Tiere sind nach Angaben von Ulrich Tettenborn, Seniorchef der Ponyfarm, zwar nicht lebensgefährlich verletzt, aber durch den nächtlichen Angriff traumatisiert worden. Die Täter seien in eine umzäunte Koppel eingedrungen, die sich nahe beim Privathaus befindet. Bei beiden Ponys, die drei und sechs Jahre alt sind, handelt es sich laut Tettenborn um wertvolle Zuchthengste. Einer davon, „Pfalz-Dart-Rumpelstilzchen“, ist erst vor wenigen Tagen gekört, also mit einer offiziellen Prüfung zur Zucht zugelassen worden. Nach Angaben von Tettenborn ist der Vorfall von der Nacht zum Mittwoch nicht der erste Fall dieser Art: Tierquäler hätten bereits mehrfach Pferde der Ponyfarm verletzt. Die Polizei Haßloch hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.