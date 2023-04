Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Neustadt und Schifferstadt sind am Mittwochabend Frauen umgebracht worden. Im einen Fall stellten Polizisten den mutmaßlichen Täter noch vor Ort, im anderen rückten Spezialkräfte zur Fahndung an. Stunden später bekamen die Beamten einen heißen Tipp.

Dröhnend kreist in der Nacht auf Donnerstag ein Hubschrauber über Schifferstadt. Denn die Polizei sucht in der 20.000-Einwohner-Stadt im Rhein-Pfalz-Kreis einen Mann, der seine