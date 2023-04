Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Streit zwischen zwei Neustadter Eheleuten am Mittwochabend hat ein tödliches Ende genommen. Ein 81-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau getötet zu haben. Was noch von dem Fall bekannt ist.

Ein 81-jähriger Neustadter sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine 72-jährige Ehefrau am Mittwochabend getötet zu haben. So teilen es die Staatsanwaltschaft Frankenthal