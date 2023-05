Neustadt soll eine attraktive Stadt bleiben: Um Kunden und Gäste zum Einkaufen und Einkehren zu motivieren, wird ein Neustadt-Gutschein eingeführt. Zum Start sind ein paar Überraschungen geplant.

Dass Oberbürgermeister nicht qua Amt Sonderrechte haben, musste Marc Weigel am Mittwochabend erleben. Kurz vor dem Pressetermin des neuen Neustadt-Gutscheins meldete er sich schon einmal bei der App an und wollte auch gleich einen Gutschein auswählen. Doch das ging nicht. Eben weil das neue Angebot für alle erst ab Sonntag zur Verfügung stehen soll. Weigel nahm’s mit Humor und konnte von seinen ersten Versuchen immerhin berichten, dass alles gut funktioniert und einfach ist.

Genau das ist das Ziel des Stadtgutscheins. Weigel räumte ein, dass ein solches Angebot keine neue Erfindung und in anderen Städten schon längst eingeführt sei. Auch in Neustadt habe es wegen der Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie einen solchen Gutschein gegeben, um dem lokalen Handel etwas zu helfen. Aber nun starte man einen anderen Anlauf und könne sich auf einen guten Partner verlassen: das Unternehmen Keep local.

Bisher 40 Betriebe

Citymanagerin Susanne Schultz hat das Angebot entdeckt und den Kontakt zu dem Unternehmen, das schon in über 70 Städten tätig ist, hergestellt. Dass zum Auftakt jetzt bereits gut 40 Betriebe mitmachen, sei positiv. Angestrebt würden über 100 teilnehmende Läden und Lokale, so Schultz. Weigel sieht in dem Gutschein einen „Anreiz, in unseren qualitativ hochwertigen Geschäften einzukaufen“. Es sei wichtig, dass das „Geld vor Ort bleibe“.

Für Susanne Schultz ist Keep local der richtige Partner bei diesem Projekt. Denn das Unternehmen biete den Neustadter Betrieben auch Unterstützung an, wenn es Fragen mit dem Kassensystem oder ähnliche Probleme gebe. „Zudem kann der Gutschein auch modern in digitaler Form erworben und via Handy eingelöst werden“, so Schultz.

Gemeinsam mit der Willkomm-Gemeinschaft spreche man Betriebe an und ermuntere sie zur Teilnahme. „Das Angebot spricht sich aber auch schon rum, und ich werde von Ladeninhabern darauf angesprochen“, freut sich Schultz. Eine große Teilnehmerzahl sei wichtig, damit Kunden dem Gutschein überall begegnen, ihn in den Läden kaufen und auch einfach einlösen können. Der Gutschein wird gestaffelt von zehn bis 250 Euro angeboten.

Potenzial: Zwei Millionen Euro im Jahr

Für die Willkomm unterstrich Andreas Böhringer, dass das Konzept von Keep local nach jahrelangen Gesprächen überzeugt habe: „Es ist für alle einfach abzuwickeln.“ Da Gutscheine als Geschenke ein Trend seien, sei es wichtig, „dass dieses Geld in Neustadt bleibt“. Das Potenzial liege bei zwei Millionen Euro im Jahr.

Norbert Schied, Vorsitzender des Innenstadtbeirats, lobte bei der Präsentation das neue Angebot: Es sei „ein weiterer Mosaikstein“ im Bemühen, „dass die Liebenswürdigkeit von Neustadt noch bekannter wird“.

Zum Auftakt des Gutscheins wird beim verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai auch das Citymanagement-Büro in der Hauptstraße ab 11 Uhr geöffnet sein. Passanten bekommen dort Informationen über den Gutschein, können am Glücksrad drehen und so auch Gutscheine gewinnen. Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) stellt dafür Gutscheine im Wert von 1000 Euro zur Verfügung. Weitere Informationen zum Gutschein gibt es unter www.keeplocal.de.