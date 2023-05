Der zweite verkaufsoffene Sonntag am 7. Mai bietet in Neustadt ein buntes Programm. Neben der Möglichkeit, in den Geschäften zu stöbern, gibt es einen Bauern- und Pflanzenmarkt, eine große Riesling-Weinprobe und das erste Elwetritsche-Rennen.

Über 40 Beschicker kommen nach Angaben des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf den Marktplatz. Alle setzen auf Produkte, die aus der Region stammen und umweltschonend produziert worden sind, so das Biosphärenreservat. Im Angebot werden viele Spezialitäten von Fleisch und Wurst über Käse bis hin zu Essigen, Gemüse, Öl, Marmeladen und Honig sein. Ergänzt wird der Bauernmarkt von einem Blumen- und Gartenmarkt. Seine rund 50 Stände verteilen sich von der Stiftskirche zum Klemmhof und dann weiter bis zum Hetzelplatz. Angeboten werden Freiland-, Topf-, Beet- und Balkonpflanzen, Saatgut und Gemüsepflanzen. Außerdem gibt es verschiedene Dekoartikel.

Ab 13 Uhr werden die Neustadter Einzelhändler in der Innenstadt an den Läden die Türen öffnen. Bis 18 Uhr können Kunden dann einkaufen und sich über neue Trends informieren.

Für den verkaufsoffenen Sonntag organisiert die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) einen kostenlosen Shuttle-Service: Zwischen 10.30 und 19 Uhr fährt im Zehn-Minuten-Takt ein Bus zwischen dem Hauptbahnhof und dem Gewerbegebiet mit den Haltestellen Globus und Decathlon.

Riesling im Ratssaal

Für den „König der Weißweine“ wird am Sonntag der Ratssaal im Rathaus freigeräumt: Von 13 bis 18 Uhr können bei „Riesling im Glas“ über 100 Weine und Sekte probiert werden. Die Tickets für diese Weinprobe kosten 16 Euro im Vorverkauf und sind bei der Tourist-Information (auch online) erhältlich. Ab 13 Uhr ist die Tageskasse geöffnet, eine Karte kostet dann 18 Euro.

Und am Sonntag gibt es noch eine Premiere: Das erste Elwetritsche-Rennen startet um 12 Uhr am Floßbach (Höhe Roxy-Kino), das Ziel ist im Bereich der Festwiese. Die 111 schnellsten Elwetritsche gewinnen. Pro Startnummer sind sieben Euro fällig, jeder darf seine Elwetritsche nach dem Rennen behalten. Der Erlös wird gespendet. Weitere Infos: www.elwetritsche-rennen.de.